Marotta | «Soddisfatto di Thuram? Assolutamente sì»

(Di martedì 27 giugno 2023) L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppeha appena lasciato la sede dell’Inter, questo il breve commento su Sky Sport. COMMENTO – L’Inter ha acquistato a parametro zero Marcus, chiudendo la trattativa in pochi giorni e beffando la dirigenza dei cugini del Milan. L’amministratore delegato nerazzurro Giuseppeè uscito ora dalla sede dopo la firma del calciatore e ha detto ai microfoni di Sky Sport: «dell’acquisto di Marcussì». Poco dopo il dirigente dell’Inter è uscito dalla sede anche il giocatore francese. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

... ma non dipende da noi', la sintesi del- pensiero. Cosa pensa Big Rom Lukaku di certo ... Se, grazie a Lukaku, Boehly otterrà una corsia preferenziale per arrivare a Onana, sarà. ...il Dirigente Scolastico Diamante. ' Il nostro impegno come Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo - ha dichiarato il D. S. - si esprime ancora una volta nella tutela dei ...... l'amministratore delegato Giuseppelavora sodo per accorciare la lunga lista di nomi da ... Nessuno di questi, tuttavia, sembrerebbe avera pieno le condizioni nerazzurre oltre al ...

Marcus Thuram ha firmato con l'Inter. Marotta: "Soddisfatto Certamente sì..." TUTTO mercato WEB

L'ad dell'Inter ha parlato all'uscita dalla sede dell'Inter dopo la firma del contratto da parte dell'attaccante francese ...Onana via per far cassa, Marotta ha deciso e chiede 60mln L'Inter ha beffato il Milan nella corsa a Thuram, ma necessita di fare cassa per sbloccare Frattesi e altri rinforzi in entrata. Stando a quan ...