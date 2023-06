Marostica Summer Festival 2023 con Lazza | Antonacci | Mika | Renga Nek

(Di martedì 27 giugno 2023) Sta per tornare ilche per l’edizioneospiterà grandi artisti italiani e non, da, da Biagioai Simply Red Grande attesa per l’avvio della IX edizione die il suo ricco cartellone di musica live. Sul palco di Piazza Castello, dall’1 al 13 luglio, stanno per arrivare star internazionali del rock e della pop music, grandi voci italiane e nuovi idoli della scena contemporanea. Il, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di, è infatti uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate, con produzioni uniche e artisti apprezzati da diverse fasce di pubblico. «Sono 40.000 ...

Queste le prossime date: Venerdì 30 giugno 2023 - Codroipo (UD) - Villa Manin Estate 2023 Sabato 01 luglio 2023 - Marostica (VI) - Marostica Summer Festival Lunedì 03 luglio 2023 - Roma - Rock in Roma

