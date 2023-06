Maretta tra Sophie Codegoni e il suo Basciano? I fan notano un dettaglio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 27 giugno 2023) Ci sarebbe, secondo gli utenti di Twitter, trae Alessandro: ecco per quale motivo hanno dedotto della crisisono in crisi? A dedurlo su Twitter è un gruppo di utenti che hanno notato unproprio nella serata di ieri, mentre stava andando in onda il reality dei sentimenti, Temptation Island, su Canale 5. Ma cosìè che ha insospettito gli utenti? Qualcuno si è accorto, in particolare, cheha smesso di seguire sui social il suo compagno. Questo ha fatto scattare l’allarme tra i fan che immediatamente hanno pensato ad unatra i due. Di recente i due ex vipponi sono diventati genitori della piccola Celine, magari alla base dei battibecchi, ...