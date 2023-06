Mare Fuori Musical | al via il tour nei teatri di tutta Italia

In molti lo conoscono con il nome di Edoardo, uno dei protagonisti della famosa serie "", eppure Matteo Paolillo non è solamente un attore di spicco del panorama cinematografico italiano, ma anche un cantante che ha da poco pubblicato il suo disco d'esordio intitolato "Come te"...Saranno circa 3,9 milioni gli italiani che si sposteranno grazie ai pacchetti: 2,6 milioni... Tutte le destinazioni '', comunque, sono in aumento: da quelle dei Paesi del mediterraneo (50,3%) ...La serie TV sarà diretta da Carmine Elia , già regista di, e sarà ambientata tra Napoli e Roma . Torre del Greco ha trovato spazio tra le ambientazioni grazie al complesso dei Mulini ...

Il film di Mare Fuori sarà incentrato su Edoardo e Ciro La verità sul rumor del momento CiakGeneration

Sorrisi e applausi al Cinema Avorio di via Macerata per la cerimonia di premiazione della sesta edizione del “Pigneto Film Festival”, kermesse cinematografica di corti ...Fervono i preparativi per Love Mi, il concerto ideato da Fedez e in onda stasera su Italia 1 con la seconda edizione. Non mancheranno grandi artisti, oltre a Fedez, sul palco di Piazza Duomo per regal ...