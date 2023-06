Marcell Jacobs | scoppia il caos | ultim’ora da brividi | arriva il gesto scioccante

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 27 giugno 2023) La pioggia di critiche ha minato la serenità dell’atleta azzurro, l’ultima esternazione ne è la conferma PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM A volte le critiche possono essere costruttive mentre in alcuni casi, sete in un momento già molto difficile, possono affondarti definitivamente. La sofferenza diin questo momento era già evidente Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.