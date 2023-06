Marc Marquez | “Ecco perché non ho gareggiato ad Assen”

(Di martedì 27 giugno 2023) Non sta attraversando il migliore dei momentie i risultati in pista lo stanno dimostrando. Adaddirittura ha deciso di non partecipare alla gara, dopo i problemi avuti nelle qualifiche, che sono solo gli ultimi di una serie di sfortunati eventi che lo ha colpito nel corso di quest’anno. Tante cadute, incidenti e sorpassi avventati che ha pagato a carissimo prezzo. Si vedono sempre sprazzi della sua bravura, ma talvolta appaiono fin troppo offuscati dall’esito delle sue azioni. Così dopo il Gran Premio d’Olanda ha parlato ai microfoni della MotoGP per analizzare il momento che sta vivendo.: “Ho sofferto molto nel weekend. Dopo Sachsenring ho avito delle difficoltà” (Credit foto – MotoGP)Le parole diai microfoni della ...

... circuito storicamente 'amico' die in generale della Yamaha. Honda e Yamaha con il regolamento attuale non possono essere aiutate perché hanno già ottenuto quei pochi risultati che ...Il forzato riposo sarà invece un toccasana per Enea Bastianini, che non si è ancora lasciato alle spalle l'infortunio di inizio stagione, ma soprattutto per, incappato in cadute e ...Intanto, oltre del futuro di Marco, si parla di quello di, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Johann Zarco, Tony Arbolino e Fabio Di Giannantonio.nel 2024 sarà ancora un pilota Honda,...

MotoGp, il piano della Dorna per salvare la Honda. La Ducati non ci sta, Marquez verso la Ktm la Repubblica

Conosciamo meglio il pilota giapponese, ora che, di fatto, è l'unico che in sella alla RC213V non ha subito infortuni. Una situazione simile al 2020 ...Il principio secondo cui quando le cose vanno male possono sempre andare peggio calza a pennello alla Honda, che nelle ultime due settimane ha toccato il fondo. Né Marc Marquez, né Alex Rins, né Joan ...