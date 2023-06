Mantenimento SSD e hard disk per evitare perdita di dati e guasti

Leggi su navigaweb

(Di martedì 27 giugno 2023) La memoria interna dei computer è gestita dal disco fisso o dagli SSD ed entrambi possono essere soggetti a diversi tipi di problemi che, se ignorati, possono portare alladeisalvati sul computer. In questo articolo vi mostreremo come capire se il disco fisso o l'SSD ha problemi sul computer e cosa possiamo fare per prevenirli. La guida sarà suddivisa in due capitoli specifici: uno con i consigli per i vecchi dischi meccanici (ancora molto utilizzati per salvare ipersonali) un altro con i consigli specifici per gli SSD di nuova generazione. LEGGI ANCHE -> Migliori dischi SSD per PC per caricamenti più veloci 1) Problemi e soluzioni perI dischi meccanici ohanno delle ottime capienze e sono molto economici, ma si portano ...