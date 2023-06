(Di martedì 27 giugno 2023) Cuori e dediche anche da parte del ballerinoalla sua dolcecon cui si fotografa 'hand to hand'. 'Tu mi fai stare bene, mi fai stare bene e di stare bene non mi stanco ...

Cuori e dediche anche da parte del ballerino Stefano Oradei alla sua dolcecon cui si fotografa 'hand to hand'. 'Tu mi fai stare bene, mi fai stare bene e di stare bene non mi stanco mai' scrive con il sottofondo della canzone di Biagio Antonacci. Sempre ...Tra i volti noti al pubblico di Canale5 ci sono nomi davvero iconici, come Pamela Prati,, le sorelle Salassiè e Patrizia Pellegrino . Ma TvBlog avrebbe rivelato che, oltre a loro, ...... anche Pamela Prati , Patrizia Pellegrino , Katia Ricciarelli , Federico Fashion Style , Nadia Rinaldi ,e le sorelle Selassié hanno sostenuto il provino. Tale e Quale Show 2023: nuovi ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei innamoratissimi sui social TGCOM

Manila Nazzaro e Stefano Oradei più innamorati che mai sui social: dalle pose mano nella mano alle coccole al sole in un tripudio di passione. Ci hanno messo un po’ a sdoganare la loro relazione, ma o ...Per la prossima edizione di Tale e Quale Show, in onda settembre su Rai1, anche diversi volti del GFVip hanno sostenuto il provino. Scopriamo di chi si tratta!