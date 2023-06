Manager italiano fermato a Mosca | in macchina aveva del mafedrone

(Di martedì 27 giugno 2023) Unè stato. Lo confermano fonti della Farnesina, sottolineando che il consolato generale si sta occupando del caso e senza aggiungere altro. Secondo quanto si apprende da altre fonti, si tratterebbe di Giovanni Di Massa , 61 anni, uno dei topdella compagnia energetica Iss International. Di Massa si trova in libertà vigilata in attesa del processo. Il top...

Un manager italiano nell’energia fermato a Mosca La Stampa

