Manager italiano fermato a Mosca | in auto aveva mefedrone

(Di martedì 27 giugno 2023) La notizia che undi 61 anni, G.D.M., laureato in Ingegneria nucleare alla Sapienza di Roma, è statoha trovato conferma dalla Farnesina. Il 61enne che opera per una compagnia energetica italiana l’ISS International, con sedi sia a Roma che a Milano, sarebbe statonel cuore della notte dalla Polizia, mentre viaggiava a bordo di un’presa a noleggio. Il nervosismo dell’uomo avrebbe indotto gli agenti a procedere a un’ispezione all’interno del veicolo e, nel corso dei controlli, sarebbe stata trovata una bustina di polvere bianca, che sarebbe risultata essere: 1,15 grammi di. A seguito di questo rinvenimento l’uomo è stato posto in regime di libertà vigilata e sembra debba essere processato per possesso di sostanze ...

Si chiama Giovanni Di Massa , ha sessantuno anni, ed è il topfermato , a Mosca , perché in possesso di una sostanza psicoattiva, il mefredone. A dare la notizia, su Telegram, il media russo "Baza". Una bustina di polvere bianca in auto

