Manager italiano fermato a Mosca | Era in possesso di sostanze stupefacenti

Fermato a Mosca un cittadino, si tratta di Giovanni Di Massa , 61 anni, uno dei topdella compagnia energetica Iss International, di cui si sta già occupando la Farnesina, in contatto con il consolato generale ...Sul suo profilo Linkedin Di Massa, nato nel 1961, laureato in ingegneria nucleare alla Sapienza di Roma, si descrive come 'CountryMiddle East' della società, con base ad Abu Dhabi dal giugno ...... i buttafuori gli hanno detto che non sarebbe potuto rientrare, 'perché loro non facevano entrare gli stranieri - continua nel racconto l'imprenditore, cittadino, di origini tunisine - . ...

Chi è il manager italiano dell'energia fermato a Mosca Open

