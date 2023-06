(Di martedì 27 giugno 2023) Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia ha accolto la richiesta di costituzione dipresentata dagli avvocati del Sindacato dei pensionati dellanella vicenda giudiziaria che vede coinvolti il direttore della Casa alloggio di Vistarino e gli operatori sanitari accusati di, aggravati dall’aver commesso i fatti contestati in danno di persone anziane, ricoverate e in condizioni di minorata difesa, ed esercizio abusivo di una professione.

Maltrattamenti anziani in Rsa, Spi Cgil parte civile nel processo Sky Tg24

