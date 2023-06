Maltempo | ok Cdm a nomina Figliuolo a commissario

" Figliuolo ha avuto il via libera del, ma la nomina diventerà effettiva con un provvedimento successivo, in attesa che il dl sulla ricostruzione entri in vigore.Roma, 27 giu. " Disco verde del Consiglio dei ministri alla nomina di Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione delle zone piegate dall'alluvione del maggio scorso.in Emilia Romagna: 5 morti, 4 dispersi, 23 comuni sott'acqua, 14 fiumi... Il bilancio ... E' presidente dell'Infn dal luglio 2019 Domani probabile nuova riunione delper ddl concorrenza e ...

Maltempo, attesa per Cdm su ddl Ricostruzione. Salvini: "Oggi commissario" - Geagency GEA

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Oggi il Cdm ha adottato, in materia di ricostruzione, due provvedimenti importanti per la contingenza e per gli sviluppi che potranno determinare quella che definiamo una ...(Adnkronos) – Figliuolo ha avuto il via libera del Cdm, ma la nomina diventerà effettiva con un provvedimento successivo, in attesa che il dl sulla ricostruzione entri in vigore.