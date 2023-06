Maltempo | Musumeci | ' modello unico per ricostruzione | varrà per ogni calamità'

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Oggi il Cdm ha adottato, in materia di, due provvedimenti importanti per la contingenza e per gli sviluppi che potranno determinare quella che definiamo una fase nuova. Con il dlabbiamo dato per la prima volta all'Italia unper lasu territori colpiti da alluvioni, frane, eventi avversi ed eventi vulcanici. In passato si è proceduto con un provvedimento per, in mancanza di un quadro giuridico organico", dando vita a norme "frammentate nel tempo". Il Cdm ha dato oggi il disco verde a un ", che prevede misure sulla governance, semplificazione e accelerazione". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello ...

Lo dichiara il ministro per la Protezione civile, NelloÈ netto Igor Taruffi, assessore regionale alla Montagna, nel fare il bilancio del post -... l'azione del governo è indifendibile, se non fosse per le dichiarazioni del ministroe del ...È netto Igor Taruffi, assessore regionale alla Montagna, nel fare il bilancio del post -... l'azione del governo è indifendibile, se non fosse per le dichiarazioni del ministroe del ...

Maltempo: Musumeci, 'da Bonaccini richiesta di oltre seimila interventi' Il Dubbio

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Oggi il Cdm ha adottato, in materia di ricostruzione, due provvedimenti importanti per la contingenza e per gli sviluppi che potranno determinare quella che definiamo una ...Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Il nostro dipartimento di Protezione civile ha ricevuto dal presidente Bonaccini, nella sua qualità di commissario delegato per la gestione dell’emergenza in Emilia Romagn ...