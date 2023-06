Maltempo | Musumeci | ' a lavoro per ricostruzione anche con fondi Pnrr'

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Sono convinto che riusciremo persino col- di questo il ministro Fitto si sta occupando- a mettere a disposizione del Commissario tutte le risorse necessarie" per ladei territori alluvionati. Lo dice il ministro per la Protezione Civile Nello, nel corso della conferenza stampa post Cdm a Palazzo Chigi.

Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello, in conferenza stampa subito dopo il Consiglio dei ministri.Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello, in conferenza stampa subito dopo il Consiglio dei ministri.Lo dichiara il ministro per la Protezione civile, Nello

Maltempo: Musumeci, ‘Figliuolo nominato per sue competenze, governatori subcommissari’ La Sicilia

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Ritardi dell’Emilia Romagna nel presentare al governo la lista dei primi interventi da mettere in piedi dopo l’alluvione “Mi è difficile quantificare se c’è un ritardo, no ...Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Quanto accaduto in Emilia Romagna potrebbe accadere ovunque. Se 10 anni fa mi sarei chiesto se riaccadrà, oggi mi chiedo solo quando”. Lo dice il ministro per la Protezion ...