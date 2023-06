Mai più Svb La riforma bancaria dem che piace ai repubblicani

Leggi su formiche

(Di martedì 27 giugno 2023) A qualcuno verrà in mente l’isteria scatenatasi dopo il fallimento di Lehman Brothers, ai tempi quarta banca di investimenti americana, nel 2008. Gli Stati Uniti si scoprirono improvvisamente fragili, vulnerabili alla finanza ballerina, fatta di prestiti concessi a chi quei soldi non poteva rimborsarli. Poi, qualcosa cambiò, le maglie della vigilanza si strinsero e si tentò di lavorare alla qualità del credito concesso. Ma forse qualcuno non aveva fatto i conti con dieci anni di denaro a costo basso o pari a zero e con portafogli bancari progressivamente imbottiti di strumenti decisamente sensibili all’andamento dei tassi, decisi dalla Fed. Svb e First Republic, due istituti di territorio molto vicini all’industria tecnologica, sono falliti proprio per questo motivo. E ora la vigilanza americana, proprio quella che ha alzato i tassi senza comprenderne fino in fondo le conseguenze, ha ...