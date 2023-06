Mafia | Messina Denaro ricoverato all’Aquila per un intervento ai reni Ospedale blindato

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 giugno 2023) Il boss Matteosi trovaall’dell’Aquila per essere sottoposto ad unchirurgico. Secondo quanto trapela, l’operazione non sarebbe collegata al tumore al colon di cui soffre da tempo e per il quale il boss 62enne si sottopone regolarmente ai previsti cicli chemioterapici all’interno del carcere di massima sicurezza della città abruzzese. Imponenti, ovviamente, le misure di sicurezza adottate per il ricovero di, che resta costantemente sorvegliato da un massiccio servizio di sicurezza.è affetto anche da tumore al colon A determinare il trasferimento dell’ex super-latitante dellatrapanese, arrestato il 16 gennaio scorso e detenuto ...