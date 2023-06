Ma lei tiene duro | «Mio padre mi ha sempre detto | sarai tu la luce»

Stavolta a cadere sotto le grinfie dei giallorossi è la Fiorentina , ancora, già sconfitta ...finché può, poi esce in lacrime per infortunio. (7' st Ceccarini 6.5). Biagioni 6.5 Il migliore ...Serracchiani cia chiarire chenon è una guidatrice inesperta, anzi: "Ho anche la patente A, guido la moto, sono esperta". E pensare che non era la prima volta che Serracchiani saliva su un ...'Signor Luigi, posso fare un selfie con', si legge in un post. ...

Make love, not cell la Repubblica

Con il rialzo delle temperature l’attenzione è d’obbligo: anche gli alimenti che spostiamo dal frigorifero alla tavola prima di mangiare potrebbero subire danni. Inoltre alcuni cibi devono sempre rima ...Il jet privato del capo del gruppo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è atterrato all'aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk, in Bielorussia. Lo riferisce Ukrainska Pravda. L'aereo, scrive, ...