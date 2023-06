M5S | crollo infinito | persi quattro voti su cinque

Quanto a una possibile mozione di sfiducia che Pd,e Avs potrebbero presentare nei confronti ... scaricando sui piccoli azionisti il costo deldel titolo in ...La larga vittoria del centrodestra in Molise vede FdI in ottima forma e il. FdI è il primo partito con il 19,6% (nelle precedenti elezioni regionali del 2018 il partito di Giorgia Meloni ...0.30 Molise:FdI quadruplica voti,La larga vittoria del centrodestra in Molise vede FdI in ottima forma e ildelin alleanza col Pd. Il candidato del centrodestra Francesco Roberti a scutinio quasi ultimato è in ...

Regionali in Molise: crollo del M5S, Conte finisce nel mirino. Il Pd diviso sull’accordo ma Schlein tira... Corriere della Sera

Ovviamente non si può neanche sostenere che il M5s si sia fatto soffiare i voti dal Partito Democratico, visto che rispetto al disastro del 2018 c'è stato un leggero incremento dei dem (dal 9% ...CAMPOBASSO - Quella che ha portato Francesco Roberti alla guida della Regione Molise è una vittoria netta, schiacciante.