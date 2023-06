Lumache giganti africane che hanno invaso la Florida | perché è scattata la quarantena

(Di martedì 27 giugno 2023) In realtà sono chiocciole originarie dell'Africa orientale e sono una delle specie più infestanti al mondo: un pericolo non solo per l’ambiente e le attività agricole ma anche per la salute umana

Torna la quarantena in Florida . No, non si tratta di una recrudescenza del coronavirus Sars - Cov - 2, ma di infestanti molto più grossi ebavosi: leafricane . Anzi, chiocciole per l'esattezza. Annoverate tra le 100 specie più invasive al mondo , questi molluschi di terra sono pericolosi per gli ecosistemi , per le attività ...Non è la prima volta che se ne parla, ma stavolta la preoccupazione è molto più forte. Lesono tornate a invadere la Florida e la loro puntuale apparizione non è affatto un buon segno: il pericolo principale è legato ai raccolti agricoli che rischiano di essere devastati, ...Il Dipartimento di Agricoltura e servizio al consumatore della Florida (Fdacs) ha confermato nella sua pagina web la presenza didi terra africane nell'area di New Port Richey della ...

In Florida sono tornate purtroppo le lumache giganti, molluschi che si presentano in questa zona degli Stati Uniti ogni estate devastando i raccolti agricoli ...