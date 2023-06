L'agenzia di stampa statale russa Tass citadicendo: 'Non lo nascondo, è stato doloroso assistere agli eventi che si sono svolti nel sud della Russia. Non solo per me. Molti dei nostri ...Loil direttore di Limes Lucio Caracciolo che, nel corso di Otto e mezzo (La7), spiega i ... Caracciolo spiega: ' La mediazione ditra Prigozhin e Putin non è mai esistita . E come ...Prigozhin prende la parola e, in un video messaggio,lo scopo della marcia su Mosca di sabato 24 giugno. 'Lo scopo della marcia era evitare la ... Alexander, 'ha teso la mano e si è ...

Lukashenko rivela che era pronto a combattere a fianco di Putin se Prigozhin… Globalist.it

Il trasferimento dell'equipaggiamento militare pesante dei mercenari è in corso, lo rende noto il ministero della Difesa. Lukashenko: "Eravamo ...“La rivolta di Prigozhin Gli ucraini tifavano apertamente per lui, al contrario degli americani. Quando tra Putin e Prigozhin c’è stato questo compromesso, che poi vedremo cosa produrrà, le reazioni ...