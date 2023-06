Lukashenko | la situazione con Wagner ci è sfuggita di mano

"Laci è sfuggita di mano, poi abbiamo pensato che si sarebbe risolta, ma non è stato così", ha dichiaratoai giornalisti, citato dall'agenzia di stampa statale Belta. "Non ci ...Putin ha anche espresso gratitudine al presidente della Bielorussia Alexanderper i suoi sforzi e il contributo alla risoluzione pacifica della"Laci e' sfuggita, poi abbiamo pensato che si sarebbe risolta, ma non si e' risolta. Non ci sono eroi in questa storia", ha detto il presidente bielorussoai giornalisti. Il ...

Lukashenko, 'La situazione ci è sfuggita di mano' - Mondo Agenzia ANSA

Il presidente bielorusso Alezander Lukashenko ha sostenuto che le persistenti tensioni tra il gruppo paramilitare Wagner e l'esercito russo sono state gestite male, portando lo scorso fine settimana a ...E il presidente bielorusso Lukashenko ha detto di aver ordinato di mettere l'esercito in stato di massima allerta durante l'ammutinamento di Wagner per essere pronto al combattimento: "La situazione ...