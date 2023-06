Lukashenko | ho detto a Putin di non uccidere Prigozhin

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente bielorusso Alexanderhadi aver chiesto a Vladimirdi non eliminare il capo della Wagner, Yevgeny. "Ho: possiamo ucciderlo, non è un ...

Il presidente bielorusso Alexanderhadi aver chiesto a Vladimir Putin di non eliminare il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. "Hoa Putin: possiamo ucciderlo, non è un problema. O al primo tentativo o al ...Una "parte significativa" delle armi nucleari russe che devono essere dispiegate in Bielorussia è già stata consegnata a questo Paese. Lo hail presidente Alexandercitato dall'agenzia Tass. .Prigozhin oggi in Bielorussia , hacitato dall'agenzia ...

La dichiarazione di Lukashenko su Prigozhin: "Ho detto a Putin che potevamo farlo fuori..." La7

Yevgeny Prigozhin è a Minsk, forse in un hotel "senza finestre, per proteggerlo" come affermato dal capo del comitato di ...Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non eliminare il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. "Ho detto a Putin: possiamo ucciderlo, non è un proble ...