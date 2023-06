Lukashenko | ho dato ordine all’esercito di essere pronto a combattere | più forti delle minacce occidentali

(Di martedì 27 giugno 2023) Con una preoccupante dichiarazione dai toni bellicisti che lascia intravedere un rischio di escalation della guerra russo-ucraina, il presidente bielorusso Alexanderha detto, nel corso di un incontro con i vertici della sicurezza, di averal suo esercito “l’di” dopo la rivolta armata guidata dal gruppo Wagner verso Mosca. “Hotutti gli ordini necessari per portare l’esercito alla piena prontezza al combattimento – ha avvertito il leader bielorusso. – Dobbiamopiùche incombono sulla nostra terra. E learrivano di nuovo dall’Occidente“., che è uno dei più fraterni ...

La decisione è legata all'ordinealle truppe di fermare l'avanzata verso Mosca. Durante le ... In precedenza, il presidente bielorusso, ha dichiarato che "le guardie di frontiera ...... l'invasione russa dell'Ucraina, la Russia ha 'sicuramente una prova di forza, ma - dice - l'... E il ricorso alla mediazione diè già stato 'un po'' un segno di debolezza. Markov si dice ...haal suo esercito ''l'ordine di essere pronto a combattere'' dopo la rivolta armata guidata dal gruppo Wagner verso Mosca. Lo ha dichiarato lo stesso leader bielorusso durante un ...

Lukashenko, chi è il presidente bielorusso definito “l’ultimo dittatore d’Europa” Sky Tg24

Milano, 27 giu. (LaPresse) - "Quando si sono verificati gli eventi in Russia, ho dato tutti gli ordini per portare l'esercito in piena prontezza di ...Lukashenko, parlando dopo la rivolta della Wagner, ha affermato che “la nostra generazione sta affrontando la sua prova di forza”, ...