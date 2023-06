Lukashenko conferma | Prigozhin è in Bielorussia | Putin | Rischiavamo di perdere tutte le conquiste in Ucraina

Leggi anche Russia,: "Prigozhin è in Bielorussia" Rivolta Wagner, Putin ai militari: "Avete fermato guerra civile in Russia" Russia: "Wagner consegnerà armi pesanti". Aereo di ...27 giu 15:55: "Prigozhin è in Bielorussia" Il presidente della Bielorussia Alexanderha confermato la presenza del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin in Bielorussia. 'Le garanzie di ...Prigozhin atterrato in Bielorussia: c'è ladi. Che dice: 'Pronti a combattere durante la rivolta della Wagner'. Biden : 'Usa non coinvolti'

La crisi in Russia, Lukashenko conferma: Prigozhin è in Bielorussia ... Agenzia ANSA

Lo ha detto il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, nel suo primo messaggio dopo l’annuncio dello stop della marcia verso Mosca sabato, un audio di circa 11… Leggi ...Lukashenko ammette 'La situazione ci è sfuggita di mano'. Prigozhin sarebbe arrivato all'aeroporto militare di Minsk, ma perfino il Cremlino dice che non sa dove si trova (ANSA) ...