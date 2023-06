(Di martedì 27 giugno 2023) Simoneconsidera Romeluuna pedinanelche verrà. Il club spingerà, dunque, per riportarlo a Milano. Ma escluseTEMPI LUNGHI ?è uno dei principali obiettivi delin questo mercato. Per. Si vorrebbe riportare a Milano così come lo scorso anno, ma col Chelsea ad oggi è solo muro contro muro. I Blues non sono disposti ad accettare prestiti secchi, bensì vorrebbero vederlo definitivamente. Il piano del? Spingere per riabbracciarlo, ma senza fare. Ecco perché, una volta chiuse le operazioni in uscita Brozovic e Onana, presenterà al club londinese una proposta di prestito con obbligo o diritto di riscatto, ma a ...

Pertanto, non spostiamo alcuni equilibri: Barella èper proseguire nel percorso di ... Affrettarsi per prenderlo! Inter 2023/24, piano per lo Scudetto: oltreSì, lo so. Quel gol di ...... cerchiato di rosso, quello di César Azpilicueta che al Chelsea è un senatore, ma non più un elemento. L'idea è quella di provare a inserirlo nel "pacchetto" con il prestito di. ......un'eventuale trattativa col Chelsea nell'ambito dei contatti per il rinnovo del prestito di. Ma non. Stesso discorso Vale per Barella. Unico che non deve andare via è Simone ...

Lukaku indispensabile per Inzaghi, ma l'Inter non farà follie - CdS Inter-News.it

C'è anche César Azpilicueta tra i giocatori valutati dall'Inter per la difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore ...Sullo sfondo dell'operazione Inter-Koulibaly, il rinnovo del prestito di Lukaku, che vorrebbe rimanere a Milano dopo aver ottenere la finale di Champions League ...