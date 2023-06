Lukaku e un futuro tutto da scrivere | occhio alla Juventus

Da qui, alcon la considerazione di Frey: 'Oggi se arriva un'offerta da 90 milioni, chiunque ... Ma se devo fare un sacrificio - conclude Frey - tengo Onana e sacrifico'.Commenta per primo Emergono curiosi retroscena in Inghilterra in merito aldella porta del Manchester United, che finiscono per toccare direttamente l'Inter ed André ...per Romelu, per il ...... suo malgrado Maometto deve andare dalla montagna e questo fa ben sperare per il. D'altro ... La trattativa persembra essere stata la classica ripicca nei confronti dell'Inter per la ...

Dall'Inghilterra - Chelsea, Pochettino vuole chiarire subito il futuro di ... Sportitalia

Wilfred Gnonto sogna il ritorno in Italia, specie dopo la retrocessione del Leeds in Championship. La Juventus si è mossa tempo fa per rimpiazzare l'eventuale addio di ...Dopo la retrocessione in Championship, lui pensa di lasciare il Leeds, ma intanto si concentra sull'Europeo Under 21: domani sera serve una grande prestazione per aiutare gli azzurri a battere la Norv ...