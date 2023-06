Lukaku alla Juve | il maxi-scambio che può terremotare la Serie A

(Di martedì 27 giugno 2023) Un inizio di calciomercato scoppiettante, per le squadre italiane, tra partenze dolorose e arrivi esplosivi. Al centro di molte voci e trattative l'Inter, con l'ingaggio di Marcus Thuram e il lavoro che prosegue per Romelu. I nerazzurri vogliono il definitivo ritorno del belga dal Chelsea, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan. Ma non solo: i boatos di calciomercato, infatti, lo accostano anchentus. I londinesi hanno le idee chiare: persolo una cessione a titolo definitivo. Big Rom, da par suo, ha rifiutato l'Arabia Saudita: classe '93, vuole continuare a giocare in Europa, nel calcio che conta. Ma ad oggi l'Inter non ha la liquidità per avanzare una richiesta concreta ai Blues, pronti a cederlo per 30 milioni (e disposti a tutto per liberarsene in fretta). Prima, insomma, l'Inter deve ...

Possibile svolta in arrivo con il Chelsea, che è sempre apertocessione del belga.- Inter, la possibile formula per il ritorno del belgaSecondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello ...... esattamente come per l'ipotesi Milanha ribadito per ora il suo 'no' all'approdo in squadre rivali dei nerazzurri e non sarebbe particolarmente entusiasata rispettosoluzione juventina. ...Onana con. solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus , ...

"Lukaku alla Juve, Vlahovic al Chelsea": clamorosa voce dall'Inghilterra Tuttosport

Il mese delle Finali Giovanili TIM nelle Marche si chiuderà allo stadio 'Goffredo Bianchelli' di Senigallia, dove si assegnerà lo scudetto femminile Under 15. A giocarsi ...I Blues non volgiono cedere nuovamente in prestito l'attaccante belga, e cercano nuov e strade per non svalutarlo ...