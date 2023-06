Luigi Lardini | l’eleganza dell’informale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 giugno 2023) È appena terminata la Milano Fashion Week dedicata all’uomo e tante sono state le novità presentate durante le sfilate meneghine. Come non citare il ritorno della giacca destrutturata di Giorgio Armani, oppure gli abiti e camicie in lino di Zegna o la visione eterea di un uomo fluido di Prada, ma Milano non è soltanto sfilate ma anche presentazioni di brand che raccontano la loro visione e la loro storia. Tra questi ci soffermiamo su una presentazione avvenuta nel fantastico contesto della Triennale di Milano del brand maschile, un marchio che quest’anno celebra i suoi primi 45 anni all’insegna del ben fatto e della sartorialità. Azienda fondata nel 1978 dai 4 fratelli Andrea,, Lorena e Annarita che detengono ognuno lo stesso numero di quote, ognuno con un ruolo di spicco all’interno del contesto societario. Laè ...