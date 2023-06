Lucca | Progetto Arena Estiva nel Cassetto da Anni | Sesti lo Rivoluziona

(Di martedì 27 giugno 2023) Undanel: l'all'aperto di piazzale San Donato per eventi che richiamino più di seicento persone. Un investimento strutturale che doterebbedi uno spazio estivo come ...

Unda anni nel cassetto: l'arena all'aperto di piazzale San Donato per eventi che richiamino più di seicento persone. Un investimento strutturale che doterebbedi uno spazio estivo come ...Lavoriamo a questoda anni. In scena tanti generi, per un evento capace di intercettare un ... FOTO Da La Prima Estate al Flowers Festival passando per gli I - Days Coca Cola, ilSummer ...... quelle adiacenti all'autostrada A11 sul lato. La giunta comunale ha dato il via libera nella seduta di venerdì 23 giugno alla delibera con cui si approva ildefinitivo. Fra le due ...

Lucca, Progetto Arena Estiva nel Cassetto da Anni, Sesti lo ... LA NAZIONE

Un progetto da anni nel cassetto: l'arena all'aperto di piazzale San Donato per eventi che richiamino più di seicento persone. Un investimento strutturale che doterebbe Lucca di uno spazio estivo come ...Cerimonia di inaugurazione della tredicesima saracinesca del progetto Le donne di Puccini- sentinelle di Lucca: opera realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Passaglia. Ricavato dell'asta sarà d ...