Love Mi | la scaletta e dove vedere l’evento musicale benefico di Fedez per i pazienti oncologici in età pediatrica e le loro famiglie

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo il successo della scorsa edizione (su Italia Uno 1.440.000 spettatori con il 10% di media andando in onda dalle 19 a mezzanotte inoltrata), torna per il secondo annogratuito “Mi”, ideato dae organizzato da Doom Entertainment con la produzione di Vivo Concerti. Il concerto inizierà alle 18 e così anche la diretta su Mediaset Infinity, con la conduzione di Gabriele Vagnato (quest’anno è stato l’imbucato di “Viva Rai2” per Fiorello) e sarà trasmesso anche su Radio 105. Dalle 19 al via la serata su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio, Max Angioni e le incursioni di Vagnato. Gli artisti che si altereranno sul palco saranno: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca ...

Per il secondo anno consecutivo, il concerto organizzato da Fedez e J-Ax devolve i ricavati in beneficenza. In scaletta anche Annalisa e Francesca Michielin.Tutto pronto per la seconda edizione del Love Mi 2023, il grande festival musicale gratuito ideato da Fedez in piazza Duomo a Milano: cantanti e scaletta ...