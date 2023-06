“LOVE MI” | il concerto di Fedez in Piazza Duomo | scaletta e dove vederlo

Leggi su dilei

(Di martedì 27 giugno 2023) Tutto pronto per la seconda edizione diMI, il festival musicale gratuito ideato dae organizzato da Doom Entertainment, con la produzione di Vivo Concerti. L’appuntamento è per il 27 giugno, in, con l’evento che è stato inserito nel palinsesto di Milano è Viva promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo. Anche quest’anno, è avviata la raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Andrea Tudisco OdV che da 26 anni si pone l’obiettivo di garantire la salute dei bambini. LadiMI Tantissimi gli ospiti attesi sul palco diMI, a cominciare da Achille Lauro, che conha inciso il tormentone Mille. E ancora Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, ...