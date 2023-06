LOVE MI | dove vedere il concerto in piazza e in tv Fedez chiama a raccolta gli amici per una giusta causa

(Di martedì 27 giugno 2023) Bis! Inizia oggi pomeriggio, 27 giugno, la seconda edizione diMI. Un evento che è riduttivo identificare come. Nato dalla volontà di, all’anagrafe Federico Lucia,MI è un festival di musica e beneficenza. «In un momento non roseo regalare alla città qualcosa di gratuito mi sembrava una bella cosa», diceval’anno scorso, presentando l’iniziativa che l’ha visto tornare a cantare insieme a J-Ax, dopo quattro anni di lontananza dovuti a una lite. Oggi ampiamente superata, anche grazie aMI. Che, come l’anno scorso, è completamente gratis. «MI è uno spazio aperto alla contemporaneità, un evento gratuito in una città che non ...

I mezzi Atm deviati e la metro chiusa Per garantire la siucrezza durante Mi Atm ha disposto ... Da qui devia fino a piazza Fontana, fa capolinea. Non ferma a Duomo. Tram 16 - dalle 10:30 circa

Stasera in tv, in diretta su Italia 1, il concerto gratuito organizzato da Fedez in Piazza Duomo a Milano, per beneficenza. Tutte le info ...Arriva questa sera, 27 giugno, in Piazza Duomo a Milano la seconda edizione di LOVE MI, il festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez.