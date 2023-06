Love Mi balla con Mare Fuori | Matteo Paolillo e Clara scatenano la piazza

L'ultimo scoppio di coriandoli e fuochi, la frase ' Believe in' appare sullo schermo ... lo stesso pubblico mentreproduce energia alimentato grazie ad un sistema di ingranaggi e biciclette,...Domenica Peace e Pil. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set. Inoltre, sie non solo al Cayo Coco Melocotòn, al Miù Discodinner di Marotta City of music, alla Terrazza di San Benedetto ..." Cosmic" riporta il pubblico in un mondo più sensuale, con la Welch questa volta a chiedere ...ed ecclesiastica che dura poco e diventa subito un invito alla danza con l'ippodromo che...

Love Mi, Fred Palma e Ana Mena aprono con un’anteprima la festa di Piazza Duomo Today.it

Migliaia di persone sono arrivate nel catino di piazza Duomo per partecipare alla seconda edizione di Love Mi, la kermesse musicale ideata da Fedez a scopo benefico che oggi regalerà oltre cinque ore ...