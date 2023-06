Lotito fa la Lazio | bivio Milinkovic

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 giugno 2023) Trionfo in Molise e ora la: finalmente, direbbe qualche tifoso ansioso dell'immobilismo biancoceleste sul mercato che, però, è solo presunto e all'inizio di luglio, come tutti gli anni peraltro, comincerà a dare qualche frutto. Il presidente, chiusa la parentesi politica dell'ultimo weekend, è pronto rituffarsi sul suo club calcistico dopo aver condotto via telefono le trattative in prima persona. Perché ha promesso a Sarri che, entro l'11 luglio, quando comincerà il ritiro estivo, il tecnico avrà almeno 2-3 tasselli per rinforzare la squadra. Già oggi dovrebbe esserci un vertice con Fabiani, Calveri, Picchioni e il tecnico per scegliere in modo definitivo la linea da prendere. Sono tante le opzioni, i tavoli aperti, serve l'accelerata con il numero uno del club a condurre le operazioni in prima persona magari ascoltando qualche ...