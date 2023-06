Lordstown Motors - Istanza di bancarotta per una delle tante anti-Tesla

(Di martedì 27 giugno 2023) Produrre automobili, anche se sono elettriche, non è certo un'attività di facile realizzazione. Noi di Quattroruote l'abbiamo più volte scritto, trattando il temastartup, soprattutto statunitensi, che negli ultimi anni si sono palesate sul mercato con il ruolo di "". L'ennesima dimostrazione del detto "tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare" arriva proprio dagli Stati Uniti, dove laha deciso di presentare un'di. In particolare, l'azienda, nata per acquisire l'impianto un tempo della Generalnell'omonima cittadina dell'Ohio, ha depositato presso una corte del Delaware la richiesta per accedere ai benefici del Chapter 11, la procedura d'insolvenza prevista dalla legge ...

Lordstown Motors - Istanza di bancarotta per una delle tante "anti ... Quattroruote

Lordstown Motors officially filed for bankruptcy early Tuesday morning after a tumultuous few months in the stock market as their deal with Foxconn falls apart.L'azienda statunitense, nel presentare la richiesta per accedere al Chapter 11, ha anche lanciato dure accuse alla Foxconn per non aver rispettato alcuni capisaldi dell'accordo di collaborazione del 2 ...