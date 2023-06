Una missione di monitoraggio delle Nazioni Unite in Ucraina ha dichiarato martedì che la Russia ha arrestato più di 800 civili dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022. Di questi 77 sono stati ......di chiarire la sostanza dell'e di trasmettere qualsiasi informazione relativa all'al ...umani 'profondamente turbati' dal reclutamento di prigionieri del Gruppo Wagner russo - Notizie(...Morale: per l'è "sostanzialmente inattiva". Tutta colpa, si dice, del cosiddetto "pull factor", per cui se esistono soccorritori in mare allora questi attraggono migranti. Che è poi l'che ...

L’Onu accusa la Russia per l’arresto arbitrario e l’uccisione di civili Globalist.it

Una missione di monitoraggio delle Nazioni Unite in Ucraina ha dichiarato martedì che la Russia ha arrestato più di 800 civili dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022. Di questi 77 sono stati gius ...Migranti, l’Onu auspica:”Torni subito il soccorso in mare” e chiede all’Europa’:”Perché non si pattuglia più il Mediterraneo” ...