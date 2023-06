(Di martedì 27 giugno 2023) È durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il ventenne agli arresti domiciliari per l'accusa di omicidio stradale in relazione all'incidente di Casal Palocco in ...

Gliche erano a bordo del Suv già il giorno precedente avevano chiesto a Matteo Di Pietro "di andare più piano" con la Lamborghini a bordo della quale "lui sapeva di essere ripreso ma non ...Incidente di Casal Palocco, loMatteo Di Pietroalle domande del gip. 'La mia vita è rovinata. Vorrei tornare indietro nel tempo e che tutto questo non fosse successo'. Così il giovane avrebbe risposto durante l'...Nell'ordinanza firmata dal giudice che ha disposto i domiciliari per Di Pietro, infatti, si indica come la Lamborghini guidata dalloviaggiasse a 124 chilometri orari pochi secondi prima ...

Lo youtuber risponde al gip. Gli amici, dicevamo di rallentare Euronews Italiano

È durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il ventenne agli arresti domiciliari per l'accusa di omicidio stradale in relazione all'incidente di Casal Palocco in c ...Matteo Di Pietro questa mattina ha risposto per più di un'ora alle domande del giudice per le indagini preliminari.