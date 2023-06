Lo Youtuber che ha sfidato la morte | Bravate a 145 km h | per lui potrebbe esserci l' ergastolo

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Un incidente stradale avvenuto il 14 giugno a Casal Palocco ha scioccato l'Italia intera. Un bambino di soli 5 anni è stato investito da un SUV Lamborghini guidato da unoe ha perso la vita poche ore dopo in ospedale. Matteo Di Pietro, il pilota della macchina, è stato arrestato per omicidio stradale e lesioni e la sua posizione si è aggravata dopo aver emerso che stava conducendo il veicolo a una velocità sconsiderata. La comunità locale chiede che gli venga revocata a vita la patente di guida e si sta chiedendo la revisione delle regole del web in merito alla pubblicazione di video in cui ci si riprende alla guida. Oggi, 27 giugno, Di Pietro comparirà davanti alla giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia. Di cosa parliamo in questo articolo... Incidente mortale a Casal Palocco Manuel Proietti, bambino di 5 anni ...