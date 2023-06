Lo youtuber alla guida del Suv | Sono distrutto VIDEO

Leggi su agi

(Di martedì 27 giugno 2023) AGI - "per quello che è successo". Lo ha detto al gip nell'interrogatorio di garanzia Matteo Di Pietro, loindagato nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale di Casal Palocco, in cui ha perso la vita Manuel di 5 anni. L'amico l'aveva avvertito di rallentare "Ero seduto sul sedile centrale posteriore, non guardavo la strada perché avevo in mano la telecamera e mi stavo riprendendo, mentre rivolgevo domande a chi era con me del tipo: 'A chi piace questa macchina? Ci sei mai salita?'. E una volta finita di registrare la scena, rivolto a Matteo gli ho chiesto di andare piano". Lo ha riferito agli investigatori uno dei ragazzi che viaggiava a bordo del Suv Lamborghini coinvolto nell'incidente di Casal Palocco. Il particolare emerge dall'ordinanza con cuistati disposti gli arresti ...