(Di martedì 27 giugno 2023) "A inizio partita ho detto a: "Se devi affidarti a qualcuno... non passare la palla a me! Io sono bravo solo a fare il runner!". Mi sono divertito molto con voi ragazzi e sono orgoglioso di ...

"A inizio partita ho detto a Ronaldinho: "Se devi affidarti a qualcuno... non passare la palla a me! Io sono bravo solo a fare il runner!". Mi sono divertito molto con voi ragazzi e sono orgoglioso di ...La dichiarazione dei partenti ha fatto "lista" nel senso che tutte le 14 posizioni della ... Poi sei mesi die una maturazione che sembra essere stata "digerita" solamente nelle ultime ...... all'insegna del moto 'alla violenza'. Dopo Belgrado, ora circa 10 altre città tengono ... Ad esempio, penso che sia necessario che la leadership serba sia esplicita nel chiedere laattuazione ...

Lo stop in piena faccia di Khaby Lame che fa ridere anche Ronaldinho Corriere TV

«A inizio partita ho detto a Ronaldinho: “Se devi affidarti a qualcuno... non passare la palla a me! Io sono bravo solo a fare il runner!”. Mi sono divertito molto con voi ragazzi e sono orgoglioso di ...Da mercoledì a sabato (almeno) aria fresca in quota provocherà forti temporali su alcune aree d'Italia: ecco le previsioni meteo aggiornate e la tendenza successiva ...