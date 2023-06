Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 164 punti

Btp e Bund in marginale aumento: il differenziale ha aperto a 164 punti contro i 163 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,95%. . 27 giugno 2023Resta stabile attorno ai 163 punti base loItalia e Germania. Il rendimento decennale dei BTp sovrasta quello dei Bund di poco più dell'1,60%. Era schizzato fino ai 250 punti nell'autunno scorso. Altrove, in Portogallo, Spagna e ...Grazie alla sua notevole liquidità, glitendono a essere ridotti, rendendo questa ... in spese di gestione e nella differenzai prezzi di domanda e di offerta. Inoltre, i dealer possono ...

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in lieve calo a 162 punti Agenzia ANSA

Spread tra Btp e Bund in marginale aumento: il differenziale ha aperto a 164 punti contro i 163 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,95%. (ANSA). (ANSA) ...Gli istituti di credito chiudono i bilanci con fior di profitti e tra loro c’è chi non si sottrae alle richieste di aumento salariale dei dipendenti. Perché allora non dare rendimenti ai titolari di d ...