(Di martedì 27 giugno 2023) Matteo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro a Milano, torna a parlare della fragilità degli adolescenti e di come invece tutto parta dalla fragilità degli adulti. L'articolo .

Abbiamo intervistato loe psicoterapeuta Matteoche ha affrontato con il direttore del Corriere Etrusco Giuseppe Trinchini le principali criticità dell'età adolescenziale. ...Su Rai Radio 1, durante la trasmissione Forrest, Matteoe psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, ci invita a riflettere sulle sfide poste da queste 'challenge' ...... indagare come il celebre investigatore sulle cause dell'errore' sostiene. 'Dobbiamo ... avverte i genitori: 'Se vedete vostro figlio 'strano', non aspettate a chiedere l'aiuto di uno, ...

Lo psicologo Lancini: “Contro la dispersione scolastica la soluzione non può essere bocciare gli studenti in difficoltà” Orizzonte Scuola

