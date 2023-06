LIVE Tuffi | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Giovannini 3° dopo la terza rotazione e 10° Timbretti nella Finale dai 10 metri maschili

(Di martedì 27 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.41 E’ il momento del tedesco Barthel che con il quadruplo e mezzo avanti ottiene un totale di 203.05 ed è quinto.è terzo con 207.10, in vetta Cutmore con 219.00,10° con 166.50. 18.40 Triplo e mezzo avanti carpiato perche totalizza 207.10 ed è terzo virtualmente in questa. 18.39 Triplo e mezzo rovesciato raggruppato mal eseguito da Naumenko che totalizza 133.50. 18.38 Triplo e mezzo indietro raggruppato anche per lo spangolo Camacho Del Hoyo che totalizza 187.40 ed è quarto. 18.37 Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Cutmore che totalizza 219.00 e vola in testa. 18.36 Triplo e mezzo indietro raggruppato anche per Lukaszewicz che sbaglia questo tuffo e totalizza 164.90 e perde posizioni. 18.35 ...

...Sport) Simona Quadarella (Aniene) Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli) Il Mondialesu Sky ... Dal 14 saranno già in acqua i campioni dei, e non mancheranno gli spettacolaridalle ...Marito e moglie hanno condiviso alcuni momenti di questa fuga d'amore sui social, tra, ... Leone e Vittoria , per accompagnare Fedez , impegnato sul palco dell'evento musicale ' Battiti'. ...La direttadella finale femminile dal trampolino 3 metri deiai Giochi Europei di Cracovia 2023 : al via dodici atlete tra cui l'azzurra Chiara Pellacani , brava a superare le qualificazioni. In palio ...

LIVE Tuffi, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: via alla Finale maschile ... OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare di oggi in tv/streaming - Il medagliere dei Giochi Europei 2023 15.53: Le giovani azzurre Maia Biginelli ed Elettra Neroni non partono co ...La diretta live della finale maschile dalla piattaforma 10 metri dei tuffi ai Giochi Europei di Cracovia 2023: ci sono Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu a giocarsi le chances di medaglia, c ...