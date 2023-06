LIVE Tiro a volo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | parte la Finale dell’Italia femminile | a seguire quella maschile

(Di martedì 27 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:19 2-0 ITALIA CHE FA 11/12, un sole errore per le azzurre, commesso da Scocchetti. Avanti così! 16:17 Buon inizio della Slovacchia che segna 12/10. Adesso le azzurre 16:14la prima serie! FORZA AZZURRE! 16:12 Tutto pronto! Sta per partire la prima serie. Prima i colpi di setting 16:10 Ci siamo! Martina Bartolomei, Chiara Di Mariziantonio e Simona Scocchetti sono state appena presentate dallo speaker 16:09 Le nuvole si stanno allontanando, si prospetta unacon il cielo libero. 16:07 E adesso raccogliamo tutte le nostre energie positive. Tra qualche istante comincerà finalmente laper l’oro! L’Italia sfida la Slovacchia. 16:06 Non ne approfittano le azere che mancano la possibilità di accorciare le distanze! La medaglia di bronzo è della ...

LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia ambiziosa nelle prove a squadre di skeet OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35: Per il momento è tutto. L'appuntamento è per le 15.45 con la finale femminile e per le 17.00 con la finale maschile. A più tardi! 13.33: Qualche diffic ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per lo skeet, specialità del tiro a volo. A Breslavia spazi ...