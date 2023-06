LIVE Tiro a volo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | ORO dell’Italia femminile | tra poco la Finale maschile

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:30 Prestazione pazzesca per le azzurre che, nel momento decisivo, hanno fatto 12/12 non permettendo alle avversarie neanche di eseguire la propria serie! L’Italia si impone per 7-1! A Cracovia il cielo è sempre più azzurro 16:29 BOTTINO PIENO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 16:27 5-1 DOPO LA TERZA SERIE! LE due squadre si dividono la posta, azzurre vicinissime al traguardo. Saranno loro ad aprire la quarta serie 16:26 3/4 per Di Marziantonio 16:25 4/4 per Scocchetti 16:25 Un errore per la Slovacchia in questa terza serie. Adesso l’Italia. 16:23 Ora è il momento della verità. Parte la terza serie con la Slovacchia 16:23 4-0 ITALIA! Stibrava sbaglia due colpi! Azzurre con due match point!!!!!!!!!! FORZA 16:21 ANCORA ...