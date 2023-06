LIVE Scherma | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | eliminato Valerio Cuomo nella spada Alle 13 00 al via la sciabola femminile

(Di martedì 27 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 Jonathan Svensson (SWE), Ruslan Eskov (EST), Max Rod (POR), Georgii Javakhishvilii (GEO), Rafael Tulen (NED) e Francois Ferot (BEL) sono i sei vincitori degli incontri dei sessantaquattresimi di finale. Ora avranno inizio gli incontri dei trentaduesimi. 11.28 Al prossimo turno Rafael Tulen sfiderà l’ungherese David Nagy. 11.27 Niente da fare per. L’ultima stoccata del match è di Rafael Tulen, che vince 15-14 ed accede al turno successivo. 11.27 14-14! Stoccata decisiva. Chi fa il prossimo punto vincerà l’assalto! 11.26 Stoccata assegnata ad entrambi! 14-13. 11.26 13-12: si fa sotto l’olandese. 11.25 Ora prova ad allungare! L’azzurro mette in rapida successione due stoccate e si porta avanti ...

Senza dimenticare i Mondiali di, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow

LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: azzurre per stupire nella sciabola, c'è Cuomo nella spada OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla terza giornata per la scherma dei Giochi Europei 2023, in scena a Cracovia, Polonia. Nel terzo giorno d