LIVE – Giorgi-Watson 0-0 | primo turno Wta Eastbourne 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 27 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 500 di(erba). La marchigiana ha bisogno di trovare condizione e fiducia in vista di Wimbledon. Nelle prime due apparizioni stagionali sul verde, infatti,ha racimolato al massimo un ottavo di finale in quel di Nottingham. L’urna dile aveva riservato all’esordio la ventiduenne russa Anastasia Potapova. Quest’ultima, tuttavia, ha dato forfait per via di un problema alla spalla. A sostituirla la veterana britannica, sconfitta aldecisivo delle qualificazioni per mano della colombiana Camila Osorio ma ripescata in qualità di lucky loser....