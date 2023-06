LIVE Giochi Europei 2023 | 27 giugno in DIRETTA | l’Italia punta sul tiro a volo | possibili sorprese da triathlon | break dance e muaythai

Sophie e Thomas grazie alle foto del computer di Stavros riescono a localizzare l'areadella ...21 - UNA MAMMA ALL'IMPROVVISO - 1 PARTE - 1aTV Italia 1 18:21 - STUDIO APERTO18:29 - METEO ......panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall'impasto del pane scherzi edi ... Bellamyore 20.30 - Portraits performance a cura di Ersilia danza e Fucina Harmonica Martedì ......condi luce a rendere le esibizioni ancora più incandescenti, alimentando il circuito di carica esplosiva. Venti altri appuntamenti arrivano ora a rinfrescare la calda stagione dei...

LIVE Giochi Europei 2023, 26 giugno in DIRETTA: Italia prima nel medagliere! Pellegrino in finale nella muaythai! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla terza giornata per la scherma dei Giochi Europei 2023, in scena a Cracovia, Polonia. Nel terzo giorno d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare di oggi in tv/streaming - Il medagliere dei Giochi Europei 2023 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e penultima giornat ...