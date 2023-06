Liste d’attesa | 20 milioni dalla Regione Obiettivo | contenere i tempi degli esami

(Di martedì 27 giugno 2023) SANITÀ . Sale a 81di euro lo stanziamento complessivo a favore delle Ats. Via libera della giunta anche al progetto per il Centro unico di prenotazione regionale.

La Giunta regionale presieduta dal governatore Attilio Fontana ha stanziato oggi ulteriori 20 milioni per il contenimento dei tempinel campo delle prestazioni sanitarie. Lo stanziamento totale arriva così a 81 milioni (46.372.000 euro destinati agli erogatori pubblici e 34.628.000 euro agli erogatori privati accreditati).... è il commento del capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, in merito alla nuova delibera del Pirellone sulle. "La verità è che in Lombardia con le'...